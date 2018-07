Voor de Kroaten was een strafschoppenreeks tegen de Russen nodig om de halve finales te bereiken op het WK, daar waar woensdag Engeland wacht.

Vervolg: Kroatie gaat voor Kane eliminatie en wil naar finale WK

Waar de Kroaten eerder al de Argentijnen pijn deden, willen ze nu ook de Engelsen en vooral Harry Kane elimineren op het WK. ''Het zal erg lastig worden, want hij is de topscorer en samen met Raheem Sterling de beste speler aan Engelse zijde,' liet bondscoach Dalic weten.

''Dejan Lovren kent hem goed en vormt een sterk duo met Domagoj Vida, dus ik maak me geen zorgen. We hebben Lionel Messi en Christian Eriksen al afgestopt en proberen hetzelfde te doen bij Kane.'

Dalic weet dat het tegen de Engelsen ook niet vanzelf zal gaan, ''Ik denk niet dat Engeland gemakkelijke tegenstanders had. Ze lieten het er makkelijk uitzien, dat is een groot verschil.'

Voor het eerst sinds 1998 staan de Kroaten in de halve finale op het WK, ''Dit is een droom die uitkomt voor ons. De grote jongens zijn naar huis en de hardwerkende teams zijn er nog. En ik denk niet dat we voor een verrassing hebben gezorgd door zo ver te komen, want we hebben geweldige spelers.'

