Belgen vol vertrouwen: Fransen niet zo sterk als Brazilianen

Voor de Belgen is het alles of niets op het WK, nog twee duels winnen en de ploeg van Martinez is wereldkampioen. Zou zomaar kunnen gebeuren.

'Als je Brazilië kan verslaan, dan hoef je niemand te vrezen,' laat Belgisch international Chadli weten. Een kleine 48 uur voor de aftrap van de halve finale tegen de Fransen zijn Chadli en Vertonghen aanwezig bij de persconferentie, waar honderden journalisten zich hebben verzameld.

In Belgie wordt massaal gesproken over een Gouden Generatie en is de ploeg van Martinez hot. 'De winst op Brazilië was een grote stap voor ons en ons vertrouwen,' begint Chadli. 'Frankrijk is een heel ander team. Ze zijn tactisch sterker dan Brazilië, maar hebben minder individuele kwaliteit.'

'Voor ons is de wedstrijd tegen Frankrijk de belangrijkste wedstrijd van ons leven. We weten dat het niet makkelijk wordt, maar we zijn klaar om ervoor te vechten.'

Door de 2-1 zege op Brazilie zijn de Belgen nu topfavoriet voor de WK titel, zo laat Vertonghen dan ook weten: 'We waren allemaal heel blij daarna, maar we hebben de focus toch snel weer verlegd. Als we de finale niet halen, zal dat toch een teleurstelling zijn.'

Toch zijn de Belgen behoedt voor de aanvallers van de Fransen, 'Als er één speler is bij Frankrijk die de wedstrijd kan beslissen, dan is het Mbappé. Maar ze hebben nog meer goede spelers zoals bijvoorbeeld Ousmane Dembélé, Olivier Giroud en N'Golo Kanté.'

