PSV is inmiddels aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen, waar afgelopen weekend in een oefenduel tegen RSC Anderlecht met 5-3 werd verloren.

Vervolg: Luuk de Jong kan nog niks zeggen over eventuele toekomst bij PSV

'Altijd lekker om te scoren, maar als team wil je die wedstrijd winnen,' liet Luuk de Jong weten aan het Eindhovens Dagblad. 'Het is de eerste oefenwedstrijd en dan draait het om andere zaken als bijvoorbeeld fit worden, maar dan nog wil je altijd winnen.'

Toekomst

'Er is wel interesse en er lopen wat dingetjes, maar er is nu niks concreet,' aldus de spits over zijn eventuele toekomst bij PSV. 'Ik sta open voor iets wat bij me past, maar op dit moment zit ik bij PSV en heb ik het naar mijn zin. Het is afwachten wat er gebeurt. Ik voel wel het vertrouwen bij de club en heb ook al met de nieuwe trainer (Mark van Bommel, red.) gesproken. Ik zal een keuze moeten maken en sta open voor iets nieuws, maar ik weet ook wat ik hier heb.'

