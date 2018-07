Manchester United heeft 40 miljoen over voor Hirving Lozano

Het Engelse nieuwsblad Metro lijkt een bod voor te bereiden op PSV-er Hiving Lozano.

Daar waar The Red Devils onder de indruk zijn van de Mexicaan en zijn kunsten op het WK, lijkt Mourinho onder de indruk te zijn van de spelmaker van PSV en bereidt een bod voor op de middenvelder.

Eerder werden clubs als FC Barcelona, Arsenal en Juventus al genoemd als volgende halte voor Lozano, waar nu ook Manchester United zich gaat mengen in de handtekening van de Mexicaan.

PSV and Mexico star Hirving Lozano is now linked to:



🇮🇹 Juventus

🇪🇸 FC Barcelona, Valencia

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Everton



Wanted. pic.twitter.com/SySG7K0HVw — LOZANO STATS 🇲🇽 (@LozanoStats) July 7, 2018

Manchester United lijkt een bod van 40 miljoen voor te bereiden op Lozano, maar de vrraag is maar of PSV daarmee akkoord gaat omdat de concurrentie moordend is.

