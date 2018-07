FIFA ziet geen belemmering voor WK met 48 landen in Qatar

Qatar wil een WK met 48 landen in 2020, daar waar de FIFA eerder nog alles tegenhield, lijkt het er nu echt van te komen.

Eind januari 2017 kwam de FIFA al met het voorstel dat WK's vanaf 2026 voortaan met 48 landen in plaats van 32 landen gespeeld gaat worden. Infantino wilde eerder nog de beslissing na het WK van 2022 schuiven, maar als Qatar akkoord gaat kan het zelfs eerder ingevoerd worden.

''Het is haalbaar, we moeten alleen nog uitzoeken hoe,' laat Nasser Al Khater van de organisatie weten: 'Als we het format zien zitten, kunnen we zelfs een formidabele editie organiseren.'

Het voorstel is dat de 16 winnaars van de poulefase dan samen worden gesmolten met de alreeds 16 landen die al zijn geplaatst op basis van een bepaald criterium. 'Zo'n sudden death-ronde is een idee, een ronde voordat de andere teams arriveren.'

De FIFA zelf is geen voorstander van het poulefase systeem, wat eerder al ter wereld werd bracht. Vanaf 2026 zullen er zestien poules van elk drie landen worden geformeerd, zodat elk team minimaal twee duels speelt. De toptwee van elke groep stroomt door naar de knock-outfase.

Naar verluidt word volgende week de knoop definitief doorgehakt wat betreft het format van het WK 2022 in Qatar.

