RKC verrast met aanstellen Fred Grim als hoofdcoach

Het Waalwijkse RCK heeft verrast door zondag met de 52-jarige Fred Grim te komen als nieuwe hoofdtrainer, waar Grim een contract voor twee seizoenen heeft getekent bij de club uit Waalwijk.

Na een korte periode als interim bondscoach bij Oranje, waar Grim afgelopen seizoen assistent-trainer van Sparta Rotterdam was. Waar de Spartanen afgelopen seizoen degradeerde naar de eerste divisisie, leek Grim het stokje van de vertrokken Advocaat te gaan overnemen maar werd Henk Fraser aangetrokken als nieuwe hoofdcoach.

Waar de Waalwijkers het seizoen aftrapte zonder nieuwe hoofdtrainer, maakte de algemeen directeur zich niet druk. ''Ik ben blij dat ons plan en het bewaren van de rust zich heeft uitbetaald in het aanstellen van Fred Grim. We zijn voortdurend op zoek geweest naar een trainer geschikt voor het allerhoogste niveau van de Keuken Kampioen Divisie, en dat is met het contracteren van Fred gelukt. Met Fred halen we een trainer in huis met een grote staat van dienst die uitstekend past binnen onze voetbalvisie. We zien ernaar uit de komende jaren samen met Fred te bouwen aan de toekomst van onze mooie club en zien in hem hier de ideale trainer voor.'

