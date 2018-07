Frank de Boer: Al veel van de hand gedaan, er moet wel een klik zijn

Waar Frank de Boer inmiddels al vele aanbiedingen op zak heeft, wil de 48-jarige oefenmeester nog niet spreken van een match.

In gesprek met FOX Sports laat Frank de Boer dan ook weten: 'Ik heb best wel veel aanbiedingen gehad. Anderzijds moet het wel de juiste zijn en die is nog niet langsgekomen. Ik ga geen overhaaste beslissingen nemen. Je hebt nu twee keer een zeperd gehad, dus het moet nu wel gewoon een goede keuze zijn.'

'Eentje waar je het gevoel hebt: hé, dat is een stabiele club. Niet dat er in de laatste vijf, zes jaar negen trainers zijn geweest,' gaat Frank de Boer verder. 'Dan weet je eigenlijk al dat je met een achterstand begint. Ik wil dat proberen zo goed mogelijk uit te sluiten.'

