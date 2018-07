Van Bronkhorst schrikt van matig Feyenoord tegen amateurs

Feyenoord trainer Giovanni van Bronckhorst schrok van zijn elftal tegen het Zeeuws elftal, waar het in het oefenduel de kleedkamer in de rust werd opgezocht met een 0-0 stand.

In de tweede helft wist Feyenoord met pijn en moeite met 0-2 te winnen van de amateurs, waar Feyenoord coach Van Bronckhorst schrok van de inzet van zijn elftal.

'Ja, ik schrik wel van zo'n eerste helft, omdat je het natuurlijk niet verwacht. Maar het gebeurt dan wel,' liet Van Bronckhorst weten na afloop in gesprek met FOX Sports. 'Het baltempo lag te laag, we zochten te veel naar moeilijke oplossingen en we liepen te veel met de bal op een veld dat heel stroef is. De dingen die je normaal gesproken niet met doen, hebben we in de eerste helft wel gedaan.'

Gelukkig verbeterde Feyenoord zich na rust, 'Toen creëerden we wel veel kansen. De mooiste was voor Jens Toornstra na een aanval over meerdere schijven. Daar hielden we het gewoon heel simpel.'

