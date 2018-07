Feyenoord komt met statement over spandoek Nouri

In het oefenduel tegen het Zeeuwse elftal waren er spandoeken te zien met kwetsende teksten tegen Abdelhak Nouri, Feyenoord distantieert zich van deze spandoeken.

Veel Feyenoord fans deden hun beklag bij de club, waardoor Feyenoord niet anders kon dan een statement naar buiten brengen. ''We hebben gisteren ter plaatse niet gehoord dat er liedjes over Nouri gezongen werden. Het doek heeft er kortstondig gehangen en is daarna verwijderd.'

'Wat de bewuste tekst ('Nouri worden') precies behelst, is ons ook nog niet duidelijk. Maar laat glashelder zijn dat de club elke negatieve verwijzing naar Nouri’s vreselijke leed ronduit walgelijk vindt en ten zeerste verwerpt.'

'We wensen Nouri, zijn familie en Ajax alleen maar alle sterkte toe en gaan ervan uit dat mensen zich in het vervolg onthouden van dit soort wanstaltige uitingen.'

