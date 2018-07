Advocaat: Snap best dat Russen niet vertrekken

Waar Advocaat met bovengemiddelde interesse kijkt naar de verrichtingen van Rusland op het WK, is de oefenmeester van mening dat de Russisch internationals de stap moeten durven zetten naar de Engelse Premier League.

Waar Rusland in de kwartfinale struikelde tegen de Kroaten, was daar wel een strafschoppenreeks voor nodig. In gesprek met De Telegraaf laat Advocaat weten: 'Ik zat aan de buis gekluisterd. Voor het Russische voetbal vind ik het geweldig dat ze in de kwartfinale staan, Akinfeev deed het geweldig. Hij is ook een hartstikke goede doelman.'

'Ik heb hem meerdere keren verteld dat hij naar de Premier League moet in Engeland. Dan nam ik hem in het hotel tijdens ons trainingskamp even apart en zei ik: In de Premier League spelen alle groten. Dan lachte hij. Jij bent ook een grote, zei ik er dan achteraan. Maar hij zit nu al meer dan tien jaar bij CSKA.'

Moeilijke stap

Advocaat snapt wel dat de Russen hun eigen land niet verlaten, al worden ze daar wel beter van, 'Weet je wat voor prachtige huizen die gasten hebben in Moskou? Die verdienen zo verschrikkelijk veel geld. De internationals, die bij CSKA of Spartak zitten, zijn echt sterren. Die verkeren in een beschermd wereldje waar heel veel geld omgaat. Ik denk dat iedereen ook onderschat hoe hoog het niveau van de Russische competitie is. Vele malen hoger dan de Eredivisie. Het is echt niet te vergelijken met wat we in Nederland zien elke week.'

