Tite: Mijn toekomst is nu niet het belangrijkste

Tite heeft het na de uitschakeling van de Brazilianen op het WK tegen de Belgen allerminst over zijn toekomst, waar hij die in het midden laat liggen.

Op de persconferentie liet Tite weten: 'Ik ga niet over de toekomst praten. Het is niet gepast op een moment van veel opwinding,' waar Tite al sinds 2006 voor de groep staat. 'Ik ben nog steeds met de wedstrijd bezig, ik denk niet aan de toekomst. Ik kan die vraag niet beantwoorden.'

Tite was wel vol lof over de Belgisch doelman Courtois, die een continue sta in de weg was voor de Brazilianen, 'Effectiviteit is: de kansen vertalen naar doelpunten en scoren. België had een doelman die echt een verschil maakte.'

'Van de iets van twintig schoten waren er nogal wat op doel. Maar ik wil praten over de kwaliteit en praten over deze cijfers als iets dat kan worden vertaald in iets dat begrijpelijk kan zijn.'

