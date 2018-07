In de kwartfinale tussen Belgie en Brazilie trokken de Belgen aan het langste eind, waardoor de Gele Kanaries opnieuw vroegtijdig het toernooi moeten verlaten.

Vervolg: Belg Meunier: Had meer tegenstand van Neymar verwacht

In gesprek met de Belgische media liet Thomas Meunier weten dat hij veel meer tegenstand had verwacht van zijn ploeggenoot van PSG. 'Ik had niet verwacht dat het zo zou gaan, ik had meer moeilijkheden verwacht, maar we waren collectief zo goed georganiseerd.'

'Ik had altijd hulp van Marouane Fellaini en van Toby Alderweireld. We waren echt gefocust op hem, net als op Philippe Coutinho en Marcelo. We hebben het echt fantastisch gedaan en we kunnen onszelf feliciteren met de taak die we defensief hebben gedaan. In aanvallend opzicht raakt ik vandaag een beetje gefrusteerd, omdat ik nauwelijks aan de bal kwam. Ik heb veel offers gebracht voor het team en ik ben blij dat we daardoor hebben gewonnen.'

Voor het eerst sinds 1986 wisten de Belgen zich te plaatsen voor de halve finale van een WK, waar de dinsdagavond de Fransen wachten.

