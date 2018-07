Wim Kieft: Komst Ronaldo naar Serie A zou een boost zijn

Het lijkt er alle schijn van te hebben dat Cristiano Ronaldo de overstap gaat maken naar het Turijnse Juventus, waar Wim Kieft de transfer van de Portugees alleen maar toejuicht.

'Voor Italië valt te hopen dat de flirt van Cristiano Ronaldo met Juventus niet is om zijn salaris bij Real Madrid op te krikken, maar dat hij echt naar de Serie A komt,' begint Kieft zijn column in De Telegraaf. 'Het zou een enorme boost zijn voor het hele Italiaanse voetbal. Behoudens Juventus en in iets mindere mate AS Roma ligt het toch op zijn gat daar en hebben de Italianen de aansluiting met Engeland en Spanje verloren.'

'uventus is ook een prestigieuze club waarmee Ronaldo zeker nog iets moet kunnen winnen. Grote vraag blijft staan: wat kan Ronaldo nog? En: kan hij het nog? In het voorjaar overtuigde Ronaldo nog in de Champions League-wedstrijd Juve-Real met die geweldige omhaal. En hij is eerzuchtig. Ik zou het een spectaculaire transfer vinden, die ik graag zie plaatshebben.'

De 33-jarige Ronaldo komt al sinds 2009 uit voor Real Madrid en zijn jaren beginnen nu ook te tellen weet Kieft, 'Een grote club als Real Madrid is verplicht zich te oriënteren op een opvolger. Als je dan de naam van Neymar steeds vaker hoort vallen dan begrijp ik Real Madrid wel en ze pakken ook nog even honderd miljoen euro mee. Ronaldo en Neymar samen zie ik niet gebeuren als je weet dat het twee alfamannetjes zijn..'

