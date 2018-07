Ignashevich zet punt achter interland loopbaan

Russische recordinternational Sergei Ignashevich heeft na de uitschakeling tegen Kroatie laten weten af te zwaaien als international.

Rusland delfde het onderspit tegen de Kroaten in de strafschoppenserie, en dat terwijl het 5 minuten voor het einde van de verlenging nog op 2-2 wist te komen. Ignashevich kende een mooi WK, waar het doek viel in de kwartfinale. 'Dit was mijn laatste WK, mijn laatste toernooi en mijn laatste wedstrijd. Als er geen WK in Rusland was geweest, was ik al eerder gestopt. Dit toernooi was een sterke motivatie voor me,' aldus de 127-voudig international.

'Ik voel allemaal maar vreugde, ik sluit fraai af, namelijk op het hoogste podium,' ging de Rust verder in de persconferentie na afloop van het duel. Waar Ignashevich tot 500 duels kwam voor CSKA Moskou, kwam de Rus ook nog uit voor Spartak Orekhovo, Krylia Sovetov en Lokomotiv Moskou.

Ignashevich kwam tot vijf landstitels en wist in 2005 beslag te leggen op de UEFA Cup. In de 53 interlands voor Rusland scoorde Ignashevich 7 keer.

