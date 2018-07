Een sensationele shirtpresentatie bij Feyenoord, waar maarliefst 1000 supporters hebben geholpen om het allemaal mogelijk te maken.

Vervolg: Feyenoord presenteert nieuwe uitshirt voor komend seizoen

De 1000 supporters moesten vroeg hun bed uit, maar konden daarbij wel aanwezig zijn bij de sensationele shirtpresentatie van de Rotterdammers. Het nieuwe uitshirt (blauw met streepjespatroon) werd op een geweldige manier aan de supporters geshowd.

Adidas heeft voor het nieuwe seizoene en uitshirt in volledig blauw gemaakt, waar het shirt in het duel om de Johan Cruijff Schaal in Eindhoven op 4 augustus voor het eerst gedragen zal worden.

