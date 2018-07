Waar Ajax zaterdag een oefenduel speelde tegen Steau Bucarest, was er na afloop een opstootje met bedreigingen aan toe.

Vervolg: Politie start onderzoek na misdragingen bij oefenduel Ajax

Waar het duel tussen Ajax - Steaua Boekarest in Hattem uitliep op een verliespartij voor de Amsterdammers, was er na afloop sprake van bedreiging en een opstootje. Medewerkers van de organisatie en Nederlandse supportersgroepen waren betrokken bij het opstootje.

De politie was het gehele duel zichtbaar te zien, maar kon na afloop van het duel het opstootje niet voorkomen tussen de supportersgroepen. Een van de medewerkers probeerde de boel te sussen, maar in plaats daarvan kreeg hij een klap in het gezicht.

Een andere medewerker kreeg ook een klap te verwerken, waar een andere man werd bedreigd. Mogelijk zijn ook andere mensen bedreigd en de politie gaat nu onderzoek doen na filmbeelden die zijn gemaakt door omstanders.

Politie start onderzoek na misdragingen bij oefenduel Ajax

Een korte samenvatting: Waar Ajax zaterdag een oefenduel speelde tegen Steau Bucarest, was er na afloop een opstootje met bedreigingen aan toe..