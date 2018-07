Het WK is gevorderd tot de laatste 4, de halve finalisten zijn allemaal bekend.

Vervolg: Engeland gaat voor WK titel, Brazilie huilt na uitschakeling

Waar de Engelsen de laatste vier hebben bereikt, is dat voor The Three Lions weer lang geleden. Ze geloven heilig in de WK titel nu ze zover zijn gekomen. Waar in de halve finale zonder veel moeite het Zweden naar huis werd gestuurd, rest nu het duel tegen de Kroaten in de halve finale van komende woendag.

Gastland Rusland dacht aan een stunt en was er opnieuw dichtbij, in de kwartfinale tegen Kroatie waren het de Russen die op voorsprong kwamen maar de Engelsen voorbij zagen komen. In de 115e minuut was het alsnog Rusland dat een strafschoppenserie wist af te dwingen, maar niet wist om te gaan met de druk en sneuvelde.

De Belgen kennen een Gouden generatie en willen nu doorpakken, het machtige Brazilie werd in de kwartfinale met twee schitterende goals en een heerlijke wedstrijd naar huis gestuurd. Nu wacht Frankrijk in de halve finale, waar de Fransen ook nog revanche willen uit de verloren EK finale van twee jaar geleden in eigen land.

