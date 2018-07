Ajax en PSV kennen nederlagen in eerste oefenduels

Waar zowel Ajax als PSV in het eerste oefenduel een nederlaag hebben moeten slikken, is het seizoen in mineur begonnen.

De Amsterdammers kende een nipte nederlaag tegen het Deense FC Nordsjaelland en verloren met 1-3, terwijl landskampioen PSV haar meerdere moest bekennen aan het Belgische RSC Anderlecht en met 3-5 van het veld stapte.

Waar de Amsterdammers in de opstelling begonnen met Lamprou (46. Van Leer); Orejuela (82. Solomons), Bakboord, Botman (64. Kemper), Bakker; Ekkelenkamp (70. Jensen), Bijleveld (62. Pasquali), De Wit, Nunnely (62. Kühn), Sierhuis (82. Danilo), Bandé (70. Johnsen).

Stapte het met een 3-1 nederlaag van het veld, waar het later op de avond nog tegen Steau Bucarest speelde.

PSV kende onder leiding van nieuwe trainer Mark van Bommel een doelpuntrijke nederlaag, waar Pereiro en De Jong nog voor een 2-1 ruststand zorgde, moest PSV in de tweede helft haar meerdere bekennen aan het Belgische Anderlecht. Verdeeld over twee helften speelde PSV met namen:

Opstelling PSV eerste helft: Room; Dumfries, Luckassen, Isimat, Obispo; Rigo, Ramselaar, Lundqvist; Pereiro, De Jong, Malen.

Opstelling PSV tweede helft: Van Osch; Teze, Schwaab, Duarte, Angeliño; Rosario, Verreth, Mauro; Piroe, Gakpo, Bergwijn.

