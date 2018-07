Ten Hag verwacht niet dat zowel Blind als Magallan komt

Als het aan Ajax trainer Eic ten Hag ligt komen Magallan en Blind niet allebei naar Amsterdam, waar de oefenmeester verwacht dat een van de twee niet zijn carriere in Amsterdam zal vervolgen.

Waar Ajax deze week al liet doorschemeren Daley Blind graag terug te halen naar Ajax, heeft de back zelf ook al een persoonlijk akkoord bereikt met de club. 'Hij heeft ongelofelijk veel ervaring in de Premier League opgedaan en is daarbij een Nederlands elftal-speler,' liet Ten Hag weten na afloop van het oefenduel tegen Steaua Boekarest.

'Blind is opbouwend heel goed, organisatorisch sterk en heeft een stabiele persoonlijkheid.' Maar ook Lisandro Magallan van Boca Juniors lijkt in beeld te zijn bij de Amsterdammers nu Boca een opvolger voor hem heeft gehaald.

Ten Hag sluit uit dat beide spelers naar Ajax komen, 'Ik denk niet dat dat een haalbare kaart is. Als Boca Juniors Magallan twee weken geleden had vrijgegeven, had hij hier al gestaan. Ik had erop aangedrongen dat hij toen al kwam, want hij komt uit een ander werelddeel en heeft aanpassingstijd nodig.'

