Feyenoord is aan het begin van het nieuwe seizoen begonnen met het terugkopen van aandelen van vrienden van Feyenoord.

Vervolg: Feyenoord koopt aandelen vrienden van Feyenoord terug

VVF was minderheids aandeelhouder met 49.9% aandelen van de club, waar de Rotterdammers ruim 3,5 miljoen hebben betaald om de aandelen terug te kopen (wat neerkomt op een slordige 10%).

De vrienden van Feyenoord hebben deze aandelen overgenomen van de club in de tijd dat de club in financiele nood zat tussen 2010 en 2012. In totaal kreeg Feyenoord daar 32,5 miljoen euro voor, waar was afgesporken dat de club deze ten alle tijden terug mocht kopen.

Voor de rest is de rest van de aandelen terugkoop afhankelijk van het behalen van transferinkomen en Europese inkomens.

Feyenoord koopt aandelen vrienden van Feyenoord terug

Een korte samenvatting: Feyenoord is aan het begin van het nieuwe seizoen begonnen met het terugkopen van aandelen van vrienden van Feyenoord..