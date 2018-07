Het Italiaanse Atalanta Bergamo zit niet te wachten op een transfer van de Nederlandse speler Hans Hateboer. De Spaanse club Valencia CF zat achter Hateboer aan maar krijgen dus nul op het rekest vanuit Bergamo.

Vervolg: Italiaans Atalanta werkt niet mee aan vertrek Hateboer

Valencia hoopte met Hateboer een extra impuls aan de selectie te geven voor het naderende seizoen, de rechtsachter met een verleden bij onder meer FC Groningen en Veendam vertrok vorig jaar richting Atalanta en speelde daar sindsdien al 49 wedstrijden in het eerste elftal.

Atalanta heeft meerdere Nederlanders in de selectie en dat pakt tot dusver goed uit met als uitschieter Marten de Roon, die via Atalanta het Nederlands elftal in kon. Ook is de Nederlands-Duitse Robin Gosens actief bij de club uit de Serie A.

Valencia zal dus waarschijnlijk verder moeten zoeken voor een rechtsachter.

Italiaans Atalanta werkt niet mee aan vertrek Hateboer

Een korte samenvatting: Het Italiaanse Atalanta Bergamo zit niet te wachten op een transfer van de Nederlandse speler Hans Hateboer. De Spaanse club Valencia CF zat achter Hateboer aan maar krijgen dus nul op het rekest vanuit Bergamo..