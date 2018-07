AS Roma gaat niet achter Hakim Ziyech aan, zegt technisch directeur Ramón ‘Monchi’ Verdejo. De club is al voorzien op de plek van de Ajacied en zal dan ook geen bod uitbrengen.

Vervolg: AS Roma: Komst Ziyech niet meer relevant na komst Pastore

Eerder leek de kans nog erg groot dat ook Ziyech vertrok richting Roma, nadat goede vriend Justin Kluivert dezelfde transfer al maakte. Echter kwam Javier Pastore over van Paris Saint-Germain, die op dezelfde plek als Ziyech uit de voeten kan. Hierdoor viel de transfer van Ziyech in het water en dat is dus nu ook bevestigd door Monchi.

Of Ajax Ziyech deze zomer kwijt gaat raken lijkt geen probleem; er zijn nog genoeg clubs in de race om de Nederlands-Marokkaanse voetballer binnen te hengelen. Of aan de vraagprijs van 30 à 32 miljoen voldaan kan worden is nog de vraag.

