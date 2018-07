Buffon met twee vingers in de neus door medische keuring PSG

Gianluigi Buffon is officieel voor minstens één jaar de nieuwe keeper van Paris Saint-Germain, de doelman doorliep de medische keuring succesvol en is daardoor verzekerd van minstens een eenjarig contract bij de Parijzenaren.

Buffon, die hiervoor tussen 2001 en 2018 onder de lat stond bij Juventus, wordt nu dus officieel de keeper van PSG. De club uit de Ligue 1 gebruikt de speler waarschijnlijk meer als marketingmateriaal dan dat hij daadwerkelijk Alphonse Aréola onder de lat vandaan haalt. De 25-jarige keeper is natuurlijk nog lang niet op zijn eind en dat zit met een 40-jarige keeper wel iets anders.

PSG heeft in het contract van de keeper een optie opgenomen om hem voor één jaar bij te laten tekenen. Of die optie gelicht wordt moet blijken in het komende seizoen.

