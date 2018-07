Phillip Cocu heeft zijn zinnen gezet op Georginio Wijnaldum, de middenvelder van Liverpool zou door de komst van onder meer Fabinho en Naby Keïta het kind van de rekening zijn geworden. Cocu zou hem daardoor heel graag naar het Turkse Fenerbahçe willen halen.

Vervolg: Wijnaldum mogelijk kind van de rekening: Cocu bekijkt opties

Het is alleen de vraag of de nieuwe ploeg van Cocu de 27-jarige international kan betalen. De Champions League-finalist kost minstens 25 tot 40 miljoen euro en kost op jaarbasis ook een flinke duit, iets wat Turkse clubs niet zomaar kunnen neerleggen.

Wijnaldum zit sinds 2016 bij Liverpool en kwam sindsdien tot 91 wedstrijden in het eerste. De kans dat Fener kans maakt is los van het budget van de Turkse club nog best aanwezig, aangezien Cocu samen met Wijnaldum werkte bij PSV.

Wijnaldum mogelijk kind van de rekening: Cocu bekijkt opties

Een korte samenvatting: Phillip Cocu heeft zijn zinnen gezet op Georginio Wijnaldum, de middenvelder van Liverpool zou door de komst van onder meer Fabinho en Naby Keïta het kind van de rekening zijn geworden. Cocu zou hem daardoor heel graag naar het Turkse Fenerbahçe willen halen..