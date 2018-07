Daley Blind is volgens diverse Europese media akkoord met een terugkeer bij Ajax. Na een grote transfer met Dušan Tadić zou Blind dus de volgende zijn die voor een groot bedrag terugkeert richting Amsterdam.

'Blind persoonlijk ook akkoord met Ajax'

Blind, die in 2014 Ajax achter zich liet voor een toptransfer richting het Engelse Manchester United, zit niet meer bij de spelersgroep die elke week mee doet in de Premier League. Trainer José Mourinho liet samen met technisch directeur Ed Woodward nog wel het contract van de 28-jarige verlengen, zodat hij niet transfervrij de deur uit zou lopen. Nu vader Danny Blind is toegetreden tot de raad van commissarissen bij Ajax, is een transfer uiterst dichtbij gekomen.

Of Blind akkoord gaat met het salarisplafond is niet duidelijk; het ziet ernaar uit dat beide spelers grote tekenbonussen krijgen in Nederland.

Blind kwam in zijn eerste periode bij Ajax tot 143 wedstrijden. Bij Manchester waren het er 141.

