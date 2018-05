Aad de Mos heeft geen vertrouwen in Belgen op aankomend WK

Waar de Belgen wel naar het WK gaan komend zomer in Rusland, heeft Aad de Mos geen vertrouwen in onze zuiderburen.

'Als Martínez zijn systeem blijft spelen, hoeven we niet eens te gaan,' laat De Mos weten in gesprek met Sport/Magazine. De 3-4-3 formatie die de Belgische bondscoach gebruikt valt bij Aad de Mos totaal verkeer. De Belgen zijn veel te kwetsbaar op het middenvelder volgens De Mos,

'Elk middenveld dat met drie speelt, speelt je helemaal dronken. Marouane Fellaini, Kevin De Bruyne en Axel Witsel kunnen dat niet belopen. Dat hebben we tegen Mexico én tegen Japan gezien,' terugkijjkend naar de laatste oefenduels.

Ook de vleugelspelers Meunier en Carrasco zijn voor Aad de Mos een groot vraagteken, 'Een probleem. Thomas Meunier is aan de rechterkant de beste opbouwende man, maar zodra hij moet verdedigen, holala. Tegen de kleintjes is dat geen probleem, maar zodra je uitkomt tegen een ploeg die gelijk is aan jou of die sterker is, kom je rechts tekort met Meunier en links met Yannick Carrasco.'

Sinds het vertrek van oud bondscoach Wilmots zijn de Belgen nog geen stap verder volgens De Mos, die nog wel tips heeft. 'Dat Martínez maar doet wat ik direct zou doen: samenzitten met Thibaut Courtois, Vincent Kompany, Eden Hazard en De Bruyne en bespreek het, samen met Thierry Henry.'

