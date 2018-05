FC Twente doof voor schadeloosstelling uit directeur Onno Jacobs

Waar FC Twente twee jaar geleden in de financiele problemen is gekomen door toedoen van toenmalig financieel directeur Onno Jabobs, wil de club niet meewerken aan de schadeloosstelling.

De club heeft inmiddels een brief rond laten gaan waarin het laat weten dat het niet akkoord gaat met de schadeloosstelling, de rechtsgrond ontbreekt volgens FC Twente. Alle Eredivisieclubs zijn van mening dat FC Twente de gemaakte afspraken moet nakomen en gewoon 9 ton moet gaan betalen.

Algemeen directeur Velderman laat weten dat FC Twente er alles aan gaat doen om hieronder uit te komen, daar waar de Eredivisieclubs een compensatieregeling hebben afgewezen.

FC Twente denkt ook dat het naar de rechter gaat stappen om deze zaak juridisch te laten onderzoeken. Wel laat Velderman weten teleurgesteld te zijn in de Eredivisieclubs, 'Ik heb gevraagd om coulance met een club die twaalf miljoen van zijn omzet is kwijtgeraakt, maar die heb ik niet gekregen. Waar in Duitsland Bayern wel Dortmund helpt, mis ik hier een dergelijke solidariteit. Door onze degradatie wordt er 5,7 miljoen euro aan tv-gelden verdeeld over alle andere Eredivisie-clubs en toch moeten wij die resterende 900.000 ook nog betalen. Hoeveel straf moeten wij nog krijgen?'

