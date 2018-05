Labyad: 'Als ik hetzelfde zou zeggen als hem kreeg ik rood'

FC Utrecht aanvaller Zakaria Labyad wass niet te spreken over het optreden van arbiter Ed Janssen, de arbiter die het duel tussen SC Heerenveen en FC Utrecht leidde in de play off.

Zakaria Labyad was zelf tweemaal trefzeker voor FC Utrecht in het met 4-3 verloren duel, maar was na afloop geschrokken van het taalgebruik van arbiter Ed Janssen. Ook kwam Labyad terug op de kinderachtige rode kaart voor ploeggenoot Ayoub, die op zijn beurt de arbiter uitdaagde.

'De tweede gele kaart van Ayoub is zeer kinderachtig in mijn ogen,' liet Labyad na afloop weten in gesprek met FOX Sports. 'Ed Janssen is al heel lang scheidsrechter, die loopt al heel lang mee. Hij weet dus hoe de voetbalwereld in elkaar zit en dat voetballers soms emoties hebben. Bovendien gebruikte hij in de eerste helft ook een verkeerd woord dat eigenlijk niet op het voetbalveld gebruikt mag worden. Zo praat je niet tegen spelers. Als ik dat tegen de scheidsrechter zou zeggen, zou dat ook een rode kaart zijn.'

