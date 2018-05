De club uit Turijn wist woensdagavond met 4-0 over AC Milan heen te walsen, waar het de vierde Coppa Italia aan de prijzenkast toe te voegen.

Vervolg: Juventus pakt vierde Coppa Italia op rij na 4-0 zege op AC Milan

Waar Juventus al vijf seizoenen op rij de beste van de Serie A is (dit seizoen niet meegerekend), wordt de alleenheerser sterker en sterker met het winnen van de vierde Coppa Italia.

Waar het halverwege het duel nog niet was gescoord, leek het een spannende strijd te gaan worden tussen Juventus en AC Milan. Alleen na rust was er geen sprake maar van een eerlijjke strijd en vernederde Juventus AC Milan.

Medhi Benatia wist de openingstreffer uit een corner binnen te koppen, daarna was het doelman Donnarumma die er bij de tweede en derde treffer niet goed uitzag. Eerst ging de goalie in de mist bij een inzet van Douglas Costa, waarna hij enkele minuten later een inzet van Benatia in zijn eigen doel sloeg.

Een eigen doelpunt van Nikola Kalinic maakte de vernedering voor AC Milan compleet.

Juventus pakt vierde Coppa Italia op rij na 4-0 zege op AC Milan

Een korte samenvatting: De club uit Turijn wist woensdagavond met 4-0 over AC Milan heen te walsen, waar het de vierde Coppa Italia aan de prijzenkast toe te voegen..