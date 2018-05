Heerenveen en FC Utrecht maken er een voetbalgala van in Abe Lenstra stadion

In het Abe Lenstra stadion hebben FC Utrecht en SC Heerenveen er een voetbalfeest van gemaakt, na 90 minuten stond er een 4-3 zege voor de Friezen op het scorebord.

Voor de Friezen nu een lichte voorgangspositie voor de finale van de play offs nu het in het doelpuntrijk duel wist te winnen van de Domstedelingen. Alleen moet FC Utrecht nog allerminst worden afgeschreven na het voetbalfeest van woensdagavond.

Waar na een halfuur het eerste Friese gevaar direct een doelpunt opleverde, was de ban gebroken. Het was Yuki Kobayashi die met zijn vrije trap gokte op het opspringen van de muur en de bal eronder door schoot en de openingsgoal voor zijjn rekening nam.

Daarna was het Heerenveen spits Reza Ghoochannejhad die voor de verdubbeling van de score zorgde. Waar FC Utrecht in de eerste helft niet doeltreffend kon zijn, leek het voor Heerenveen in de rust al gedaan.

Waar de eerste helft al goed was voor twee goals en goed spel, ging het helemaal los in het tweede bedrijf. Koud uit de tweede helft legde Zaneli een vrije trap op het hoogd van Daniel Høegh, die op zijn beurt de 3-0 binnenknikte.

Maar direct na de 3-0 van de Friezen was het Zakaria Labyad die voor de aansluitingstreffer zorgde. Ayoub was daarna de schlemiel aan de kant van FC Utrecht met zijn twee gele kaarten en dus rood.

Met een man meer kon SC Heerenveen echter geen kant op, daarna was het zelfs Pelle die een vrije trap van Labyad achter zijn eigen doelman werkte. Daarna ging het hard en vloog een inzet van Urby Emanuelson ook nog binnen en was de stand gelijk.

Alleen de Friezen trokken aan het langste eind, een kiezelhard schot van rechtsback Denzel Dumfries zorgde voor de 4-3 en de overwinning voor de Friezen. Aankomend weekend is de return, waar de winnaar uit het duel het mag opnemen tegen Vitesse.

