Woensdagavond werd er door FC Barcelona geen fout gemaakt tegen Villarreal, een overtuigende 5-1 zege werd er neergezet door de Catalaanse grootmacht.

Vervolg: FC Barcelona nadert ongeslagen seizoen: Prestatie van wereldformaat

Waar oud Ajax doelman Cillessen woensdagavond zijn eerste competitieduel speelde voor FC Barcelona, moest de goalie slechts eenmaal de bal uit het net halen. Waar FC Barcelona tegen Real Madrid in de Clasico nog de punten moest delen, ging het nu met de volle winst aan de haal.

Cillessen kreeg een plek in de basis omdat hij zich de laatste tijd voortreffelijk liet zien, 'Jasper heeft een goed seizoen achter de rug en verdient deze beloning.' Ook in het duel tegen Villarreal liet Cillessen zien waarom hij het doel van FC Barcelona verdedigd.

Waar de Catalanen in de rust al een voorsprong hadden van 3-0, geloofde de Spaanse kampioen het de tweede helft wel. Wat resulteerde in een ongelukkig tegendoelpunt. Een schot van Fornals werd geraakt door de wegduikende Nicola Sansone, waar Cillessen gezien was.

Daarna haalde Cillessen een inzet van Rodrigo Hernández van de lijn en zorgde dat de marge twee bleef. Daarna was het de beurt aan Dembélé die voor de 4-1 en de 5-1 zorgde. FC Barcelona is na de 5-1 overwinning na 36 wedstrijd dit seizoen in de Liga nog steeds ongeslagen.

De resterende duels voor de kampioen zijn uit tegen Levante (zondag) en thuis tegen Real Sociedad (volgende week zondag). Mocht FC Barcelona het seizoen ongeslagen afronden, is dat een prestatie van wereldformaat.

