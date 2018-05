Manchester United: Ferguson is van de IC af

Manchester United laat in een officieel statement weten dat Sir Alex Ferguson van de intensive care af is, de oud-trainer en clublegende werd eerder getroffen door een hersenbloeding, gelukkig werd er direct hulp ingeschakeld.

Ferguson werd eerder deze maand getroffen door een hersenbloeding, de ernst hiervan is niet bekend gemaakt. Het lijkt gelukkig mee te vallen voor het Manchester United-icoon die 27 jaar lang trainer was van de club.

Ferguson kreeg steunbetuigingen van over de hele wereld en mocht op het grootste gebaar rekenen van zijn oud pupil Cristiano Ronaldo, die het vertikte te juichen in El Clasico. Achteraf werd er een vraag gesteld waarom hij niet ging juichen: daarop antwoorde hij dat hij nooit kon juichen als zijn ‘voetbalvader’ in het ziekenhuis lag.

Manchester United laat verder weten dat hij nu langzaam zijn revalidatie ingaat en de club hoopt op respect en privacy van fans. Ook deze post kon op social media veel steunbetuigingen verwachten; David de Gea wenste de trainer die hem zijn kans gaf bij Manchester veel sterkte maar ook Juan Mata, Marcus Rashford en Kasper Schmeichel lieten van zich horen.

