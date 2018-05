De oud speler van PSV en Manchester United mag weer een prijs toevoegen aan zijn prijzenkast, Memphis is in de Franse Ligue1 uitgeroepen tot speler van de maand april.

Vervolg: Depay verkozen tot speler van de maand april in Ligue1

Memphis is in blakende vorm, waar hij in de laatste vijf officiele duels voor Olympique Lyon maarliefst zes keer het net wist te vinden. Daarbij moeten ook nog eens de zes assists worden opgeteld, waarvan er vier in een duel zijn genoteerd.

Ook Nolan Roux van Metz en Stéphane Ruffier van Saint-Étienne waren echter niet in de buurt van Memphis Depay. Olympique Lyon staat momenteel nog derde in de Ligue1 met 1 punt achterstand op nummer 2 AS Monaco.

Zaterdag staat het duel tegen Racing Strasbourg nog op het programma voor Olympique Lyon.

Depay verkozen tot speler van de maand april in Ligue1

Een korte samenvatting: De oud speler van PSV en Manchester United mag weer een prijs toevoegen aan zijn prijzenkast, Memphis is in de Franse Ligue1 uitgeroepen tot speler van de maand april..