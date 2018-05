Groenendijk: We hebben elkaar in de steek gelaten

Fons Groenendijk was zeer kritisch naar zijn eigen ploeg na de zeperd tegen Vitesse van woensdagavond in de play off.

'We zijn als team gewoon uit elkaar gevallen,' foeterde Groenendijk na afloop van he duel tegen Vitesse. 'Ik heb me gestoord aan mijn eigen ploeg. We hadden hier veel van verwacht, er ons veel van voorgesteld. En ik zag irritaties die ik niet vaak gezien heb, ik zag verwijten over elkaar. Ik vind dat we elkaar vandaag in de steek gelaten hebben. De kracht van dit ADO is altijd het team geweest, altijd dingen samen doen. Elkaar nooit laten vallen. Vandaag hebben we dat wel gedaan. Door elke foute pass negatief te begeleiden, daar houd ik niet van. Dat heb ik ze ook verteld. Dat we vandaag zat kansen gehad hebben vind ik daarom niet zo interessant.'

Waar Falkenburg in de rust werd gewisseld, verliet de speler al vroegtijdig het stadion. 'Ik heb het niet gezien, die zal net als wij allemaal erg teleurgesteld zijn,' aldus Groenendijk.

ADO speler Sheraldo Becker en Nasser El Khayati uitte hun frustraties vooral naar elkaar, 'Dit is een van de eerste keren dat ik zoiets naar buiten toe zeg', aldus Groenendijk. 'De komende dagen ga ik kijken wat ik eraan kan doen. Dan zullen we in Arnhem wel zien.'

