Waar Vitesse woensdagavond met 5-2 te sterk was voor ADO Den Haag in de play off, weigert Vitesse trainer Edward Sturing al te zeggen dat de buit binnen is.

Vervolg: Sturing: We hebben ADO een flinke dreun gegeven

Waar Vitesse aankomend weekend nog het returnduel moet spelen tegen ADO Den Haag, weigert Vitesse trainer Edward Sturing al te spreken van een gelopen zaak. Ook matchwinnaar Mason Mount (drie goals red.) wilde nog niets weten van een gelopen zaak tegenover FOX Sports.

'Zo mogen we niet denken. Een makkelijke avond? Helemaal niet. Zij vochten er hard voor, dat zie je wel aan die twee goals die ze nog maakten. Daar balen we van, we wilden de nul houden. Het was vanavond totaal niet gemakkelijk, en dat wordt het in de return ook niet.'

Waar Mount met drie goals zeer belangrijk was voor Vitesse, keek de Engelsman vooral naar het teamcollectief, 'Het team heeft me geholpen, kijk bijvoorbeeld naar die pass van Bryan Linssen bij mijn eerste goal (de 0-2, red.).'

Daar waar Mount wel met de wedstrijdbal naar huis mocht, 'Deze ga ik een mooi plekje geven, want dit is mijn eerste hattrick ooit', glunderde hij. 'Heel speciaal, hopelijk volgen er nog veel meer.'

Sturing: We hebben ADO een flinke dreun gegeven

Een korte samenvatting: Waar Vitesse woensdagavond met 5-2 te sterk was voor ADO Den Haag in de play off, weigert Vitesse trainer Edward Sturing al te zeggen dat de buit binnen is..