Het transfernieuws over Wayne Rooney en Edinson Cavani, waar de Amerikaanse De Major League Soccer voor de oud Manchester United spits lonkt.

Vervolg: TRANSFERUPDATE: Rooney kan naar USA, Cavani niet opvolger Griezmann bij Atletico

De Major League Soccer lijkt opnieuw een ster te willen toevoegen aan de competitie, eerder gingen spelers als David Villa, Andrea Pirlo en Kaká al voor de overstap naar Amerika en nu ligt de weg ook open voor Waynre Rooney.

Volgens The Washington Post ligt er een tweejarig contract klaar voor Rooney bij DC United. Daar waar de spits nog een doorlopend contract heeft bij Everton tot medio 2019.

Edinson Cavani

Het lijkt erop dat de Uruguayaanse aanvaller Edinson Cavani niet de opvolger gaat worden van Antoine Griezmann bij het Spaanse Atletico Madrid. De spits wordt gelinkt aan de Spaanse grootmacht als Griezmann zou vertrekken naar FC Barcelona, maar Cavani zelf ziet toekomst voor hem bij PSG. 'Er is iets ontstaan tussen de fans en mij, het is heel speciaal voor me. Ligt hier mijn toekomst? Natuurlijk.'





