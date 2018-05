Waar Iniesta FC Barcelona gaat verlaten komende zomer, leek de middenvelder op weg naar China. Maar de salariseisen waren te gortig, waardoor een transfer naar China afketste.

Vervolg: Naam van Iniesta valt nu ook in Japan en Australie

Maar nu lijkt er een nieuw hoofdstuk geopend in de transfer van Iniesta, waar nu ook Japan en Australië worden genoemd voor Iniesta. Volgens L'equipe heeft de Australische bond een potje van 2 miljoen euro om bekende spelers naar het land te halen.

Greg O'Rourke van de bond geeft dan ook tekst en uitleg, 'We gaan met de clubs overleggen hoe we te werk gaan. Gebruiken we dit geld om één grote vis aan de haak te slaan, of verdelen we het geld om drie meer modale spelers aan te trekken.'

Of Iniesta daarvoor valt is nog maar de vraag, in China kon hij het tienvoudige verdienen.

