Balotelli kan carriere afsluiten in vaderland bij AS Roma

Heet lijkt erop dat Mario Balotelli zijn carriere kan gaan afsluiten in zijn vaderland, zaakwaanemer Mino Raiola is in gesprek met het Italiaanse AS Roma.

Waar het Italiaanse Mediaset Premium woensdagavond meldt dat Mino Raiola in gesprek is met de Romeinse topclub AS Roma, dit om aanvaller Mario Balotelli te stallen bij de Romeinse grootmacht.

Waar Mario Balotelli momenteel nog voor het France OSC Nice uitkomt, heeft de Italiaan een aflopend contract en zou enfant terrible in zijn vaderland zijn voetbalcarriere kunnen afsluiten.

