De aanvaller van AZ is zeer gewild, waar Alireza Jahanbakhsh zelf duidelijkheid wil voordat het WK aanbreekt komende zomer.

Vervolg: Jahanbakhsh: Wil nog voor het WK weten waar ik aan toe ben

Alireza Jahanbakhsh werd gekozen tot speler van het jaar, waar het Italiaanse Napoli achter de aanvaller van AZ aan lijkt te zitten. ''Het klopt dat Napoli interesse heeft, maar we hebben nog niet concreet met hen gesproken. We weten van de belangstelling en de club heeft Alireza regelmatig bekeken dit seizoen,' laat zijn zaakwaarnemer weten in geprek met VI.

Maar niet alleen het Italiaanse Napoli lijkt interesse te hebbe nin de aanvaller van AZ zo laat de zaakwaarnemer weten. ''Er is heel veel belangstelling voor Alireza, ook concreet. Geen enkele club heeft echter een bod op hem gedaan bij AZ. Dat wilden wij ook niet, want Alireza wilde zich volledig richten op AZ. Ik heb hem ook niet lastiggevallen met alle clubs die, al dan niet concreet, naar hem informeerden. We gaan nu het seizoen voorbij is pas alle opties bekijken. Welke clubs er concreet zijn? Dat zijn in ieder geval allemaal buitenlandse clubs.'

Waar Jahanbakhsh zelf niet voor het geld gaat kiezen, gaat de zaakwaarnemer verder, 'Geld is niet belangrijk voor Alireza, hij zal nooit naar China of het Midden-Oosten gaan', bezweert Hashemi. 'Zelfs niet als die clubs honderd miljoen euro bieden. Nee, echt niet, ze hoeven niet eens te bellen. Alireza wil Iran trots maken en heeft een enorme drang om zich te bewijzen en te slagen als topvoetballer. Het sportieve plaatje bepaalt alles.'

'Als clubs zich voor hem melden, vragen wij altijd om een gesprek met de trainer. Alireza moet bij zijn volgende club niet zomaar een aankoop van de directeur of een scout zijn, de trainer moet hem ook echt willen en een plan met hem hebben. Het sportieve plaatje moet helemaal kloppen voor Alireza. We hopen voor het WK duidelijkheid te hebben over zijn toekomst, zodat hij tijdens het WK niet met zijn toekomst bezig hoeft te zijn.'

Waar het buitenland kan, is ook een langer verblijf in Nederland niet uitgesloten mits er een club komt met een goed financieel plaatje. 'Nederland heeft veel topspelers aan het buitenland afgeleverd. Denk aan Romario, Ronaldo, Luis Suárez, Ruud van Nistelrooy. Als straks blijkt dan één of twee seizoenen bij bijvoorbeeld PSV of Ajax de beste optie is voor Alireza, dan overwegen we dat ook. Maar dan moeten de clubs er eerst uitkomen met AZ.'

Jahanbakhsh is niet van plan om een transfer te forceren, 'Wij werken in perfecte harmonie met AZ. Dat doen we al jaren en dat zal zo blijven. Alireza wil niet voor problemen of gezeur zorgen. AZ heeft heel veel voor hem betekend de laatste jaren en wij overleggen dan ook alles met de club. Alle partijen hebben veel respect voor elkaar

Voor AZ kan het de tweede goudmijn worden, vorig seizoen werd Vincent Janssen al voor een groot bedrag verkocht aan het Engelse Tottenham Hotspur.

Jahanbakhsh: Wil nog voor het WK weten waar ik aan toe ben

Een korte samenvatting: De aanvaller van AZ is zeer gewild, waar Alireza Jahanbakhsh zelf duidelijkheid wil voordat het WK aanbreekt komende zomer..