Mount met hattrick grote man aan kant Vitesse in play off tegen ADO

Vitesse heeft woensdagavond goede zaken gedaan in de play offs richting een Europees ticket, de Arnhemmers wisten met 5-2 af te rekenen met ADO Den Haag.

ADO maakte dit seizoen een goede indruk door als zevende te eindigen in de competitie, maar liet tegen Vitesse in de eerste helft weinig zien van de seizoensvorm. Waar ADO wat speldenprikjes uitdeelde, was Vitesse beter in de afwerking en was het bij de eerste beste mogelijkheid direct raak via Matavz.

Daarna was de tijd van Mount aangebroken, de huurling van Chelsea maakte met een schitterend wippertje de 2-0, waar Mount kort na zijn treffer opnieuw trefzeker was na goed uitkappen van Beugelsdijk en schoot van veraf de 3-0 binnen.

Voor ADO alle hands aan dek in de tweede helft, waar het in het zadel werd geholpen toen Nasser El Khayati mocht aanleggen vanaf 11 meter na 52 minuten spelen. Vitesse leek even met de rug tegen de muur te staan, maar ADO vergat door te drukken.

Aan de andere kant was het Mount die opnieuw trefzeker was, ditmaal uit een vrije trap en zorgde voor zijn hattrick en de 5-1. In de slotfase kon ADO nog wat terugdoen en zorgde Nasser El Khayati opnieuw voor de 5-2 en leek het voor ADO nog enigszins schappelijk op weg naar de return komend weekend.

