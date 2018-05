De 20-jarige verdediger annex middenvelder Frenkie de Jong staat al geruime tijd in de spotlights in Barcelona, de club FC Barcelona zou volgens de Spaanse media nu hebben toegehapt.

Vervolg: Ajax lijkt De Jong kwijt te raken aan Barcelona in 2019

Mundo Deportivo is namelijk heel stellig in hun berichtgeving; het sportblad uit Spanje meldt dat er een akkoord is tussen Ajax en FC Barcelona over een transfer in de zomer van 2019. Dat betekent dat Ajax De Jong volgend seizoen nog binnenboord kan houden maar hem daarna toch echt gaat verliezen aan de Catalaanse grootmacht. Bij Barça willen ze namelijk zo snel mogelijk beginnen met het verlagen van de leeftijd op het middenveld, Andrés Iniesta was de eerste stap maar spelers als Paulinho en Ivan Rakitic lopen ook al richting de 30 à 31 jaar.

De Jong moet Ajax minimaal 8 tot 15 miljoen euro opleveren. FC Barcelona zou tevens meer spelers van Ajax op de korrel hebben; zo worden Matthijs de Ligt en Justin Kluivert ook nog af en toe genoemd in Camp Nou.

Ajax lijkt De Jong kwijt te raken aan Barcelona in 2019

Een korte samenvatting: De 20-jarige verdediger annex middenvelder Frenkie de Jong staat al geruime tijd in de spotlights in Barcelona, de club FC Barcelona zou volgens de Spaanse media nu hebben toegehapt..