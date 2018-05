Dinsdagavond laat kreeg Ajax te horen dat Zakaria Labyad definitief binnen was, maar nu wordt ook de hoop op Tadic steeds beter.

Vervolg: Ajax gelooft steeds meer in de komst van Tadic

De oud FC Groningen en FC Twente speler Dusan Tadic wordt steeds meer en meer aan Ajax gelinkt, waar de Amsterdammers goede hoop hebben in de komst van de middenvelder. Dat de transfer door Henk Veldmate goed wordt stilgehouden, is omdat de Premier League nog niet ten einde is.

