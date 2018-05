Waar op 26 mei de Champions League finale op het programma staat, lijkt er voor Ronaldo geen vuiltje aan de lucht. Waar de aanvaller in de Clasico een enkelblessure opliep, is de aanvaller tijdig hersteld voor de finale.

Vervolg: Zidane maakt zich geen zorgen: Ronaldo op tijd fit voor CL finale

Een dag voor het uitduel met Sevilla wist Real Madrid trainer Zidane te bevestigen dat Ronaldo op de goede weg is, alleen Isco en Dani Carvajal zijn nog vraagtekens bij de Madrilenen.

Waar op 26 mei het Engelse Liverpool de tegenstander is in de Champions League finale, liet Zidane weten: 'Cristiano zal van hen het langst aan de kant staan, maar het gaat goed met hem. Hij loopt alweer normaal.'

De enkelblessure die Ronaldo opliep in de Clasico viel dus allemaal reuze mee, 'Het is een verstuiking, de schade valt mee. De enkel is stabiel. Wat het ongelooflijke is, is dat hij alweer zo snel normaal kan rondlopen. Dat is te danken aan zijn motivatie en zijn ambitie.'

Of Ronaldo al voor de Champions League finale zijn rentree gaat maken durfde Zidane echter nog niet te zeggen, 'We weten nog niet wanneer hij weer bij de groep zit of dat hij mee zal doen tegen Villarreal (20 mei, laatste speelronde, red.). Maar het zou perfect zijn als iedereen fit is voor de laatste wedstrijd in La Liga.'

