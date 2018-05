Het Arnhemse Vitesse heeft zich verzekerd van de komst van rechtsback Khalid Karami, die op zijn beurt transfervrij van het Kralingense Excelsior overkomt.

Vervolg: Vitesse heeft Excelsior back Karami transfervrij binnen

De huurling van Chelsea, Fankaty Dabo, moet worden doen vergeten met de komst van Karami van Excelsior. In de zoektocht naar een nieuwe rechtsback, heeft Vitesse Karami voor twee seizoenen weten vast te leggen.

'Het verhaal van Vitesse en de omgeving hebben indruk op mij gemaakt. Na een aantal jaar in de Eredivisie ben ik benieuwd hoe ver ik door kan groeien. Met Excelsior heb ik een goed seizoen gehad. Ik zie de stap hogerop naar Vitesse dan ook als een beloning. Ik heb enorm veel zin om het nieuwe seizoen fit en fris te beginnen,' laat de verdediger zelf weten op de clubwebsite.

Ook Technisch Directeur Van Hintum is blij met zijn komst, 'Khalid is een stabiele en solide verdediger. Hij heeft met zijn leeftijd en gespeelde wedstrijden inmiddels al aardig wat ervaring. Zoals bekend proberen we altijd oog te hebben voor interessante en transfervrije spelers.'

Vitesse heeft Excelsior back Karami transfervrij binnen

Een korte samenvatting: Het Arnhemse Vitesse heeft zich verzekerd van de komst van rechtsback Khalid Karami, die op zijn beurt transfervrij van het Kralingense Excelsior overkomt..