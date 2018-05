De Ajax verdediger Matthijs de Ligt heeft dinsdagavond de Johan Cruijff prijs in ontvangst genomen, deze krijgt hij omdat De Ligt het grootste talent van Nederland is.

Vervolg: Ajacied De Ligt krijg prijs voor talent van het jaar

'Ik vind het een hele grote eer,' laat De Ligt zelf weten in gesprek met De Telegraaf. 'Veel jongens die deze prijs wonnen werden internationale topvoetballers, wat natuurlijk ook mijn doel is. Daarnaast vind ik het een eer om straks mijn eigen Cruyff Court te hebben.'

Vorig seizoen was het de Deen en Ajacied Kasper Dolberg die er met de prijs vandoor ging, zo komt De Ligt in een rijtje van Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert, Rafael van der Vaart, Robin van Persie, Arjen Robbben, Wesley Sneijder en Mempis Depay de de talentvolle prijs in ontvangst mogen nemen.

Ajacied De Ligt krijg prijs voor talent van het jaar

Een korte samenvatting: De Ajax verdediger Matthijs de Ligt heeft dinsdagavond de Johan Cruijff prijs in ontvangst genomen, deze krijgt hij omdat De Ligt het grootste talent van Nederland is..