FOX Sports-commentator Leo Driessen: 'Ajax moet Kluivert verkopen'

Als het aan FOX Sports-commentator Leo Driessen ligt, moet Ajax niet moeilijk doen over een vertrek van Justin Kluivert.

'Als hij niet wil blijven, ga maar... Ze praten al tien maanden met hem over een nieuw contract, hij is onlangs negentien geworden. Als je niet wil,' aldus Leo Driessen. 'Hij heeft Mino Raiola als zaakwaarnemer genomen omdat hij weg wil. Als Kluivert nu twee jaar bij Ajax moet blijven, verdient hij er niks aan. Dan is het alleen pappen en nathouden, daar is Raiola niet van.'

'Raiola kijkt naar de korte termijn, daar komt hij ook voor uit. Daar is hij heel duidelijk in. Iemand als Kluivert zou een mooi icoon zijn, als de zoon van. Hij laat ook af en toe best leuke dingen zien, maar ook vaak helemaal niet. Dus ik zeg: als hij niet wil blijven, geld pakken en door met de arbeid.'

