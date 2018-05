Waar de oud manager van het Engelse Manchester United afgelopen weekend met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis, zou Sir Alex Ferguson een hersenbloeding hebben gehad.

Waar de oud manager met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis, laat de club dinsdag weten dat de operatie voorspoedig is verlopen en dat Sir Alex Ferguson momenteel herstellende is.

Waar Ferguson inmiddels is ontwaakt uit zijn coma, is hij aanspreekbaar en bij kennis. De 76-jarige Schot zal echter nog een flinke revalidatieperiode voor de boeeg hebben.

Opgelucht nieuw uit Engeland, Ferguson hersteld na operatie

