PSV krijgt concurrentie voor Juninho Bacuna

Waar PSV denkt aan FC Groningen speler Juninho Bacuna, krijgt het hierbij concurrentie. Dynamo Kiev, FC Kopenhagen en diverse Russische clubs zitten ook achter Juninho Bacuna aan.

Naar verluidt hebben FC Kopenhagen en Dynamo Kiev zich al gemeld bij FC Groningen en zijn ze zeer concreet richting Juninho Bacuna, ook zouden er al diverse Russische scouts op de tribune hebben gezeten om de verrichten van Bacuna met eigen ogen te aanschouwen.

Eerder werd al gemeld dat landskampioen PSV ook interesse heeft in Bacuna, waar het nu dus concurrentie gaat krijgen. Waar de jongeling van FC Groningen vertrekt is vrijwel zeker, een contractverlenging is door Bacuna zelf naast zich neergelegd.

Waar Bacuna nog een doorlopend contract heeft tot volgend jaar zomer, moet FC Groningen deze zomer handelen wil het nog wat overhouden aan het zelf opgeleide talent.

