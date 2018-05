Peter Bosz is genoemd bij de Franse voetbalclub OGC Nice, de huidig trainer van deze club is Lucien Favre, die wordt echter genoemd bij Borussia Dortmund. Dat is tevens de oude club van Bosz.

Vervolg: Bosz kan bij Nice aan de slag als opvolger Favre

Bosz, die vroeg in het seizoen 17-18 werd ontslagen door Die Borussen, kan nu dus op de nodige interesse rekenen van het Franse Nice, of hij bovenaan de verlanglijst staat is niet duidelijk. De naam van Eduardo Berizzo doet ook de ronde in het Allianz Riviera van de Franse subtopper.

De Zwitserse Favre werkte eerder langdurig voor Hertha BSC, FC Zürich en Borussia Mönchengladbach. Borussia Dortmund had als eis voor de nieuwe trainer dat hij bekend was met de Duitse Bundesliga. Bosz, die eerder nog gelinkt werd aan sc Heerenveen, lijkt dus te kunnen profiteren van Favre’s stap.

Bosz werd aan het begin van dit seizoen aangesteld als nieuwe trainer van Dortmund na het vertrek van Thomas Tuchel vorig seizoen. Bosz begon uitstekend maar het kaartenhuis stortte daarna spoedig in, 10 december nam Peter Stöger tot begin deze maand het stokje over.

Bosz kan bij Nice aan de slag als opvolger Favre

Een korte samenvatting: Peter Bosz is genoemd bij de Franse voetbalclub OGC Nice, de huidig trainer van deze club is Lucien Favre, die wordt echter genoemd bij Borussia Dortmund. Dat is tevens de oude club van Bosz..