Wenger kan nu al elders aan de slag na periode Arsenal

De 68-jarige Fransman Arsène Wenger zwaaide afgelopen weekend af voor het thuispubliek bij Arsenal, waar hij 22 jaar aan het roer heeft gestaan.

Het seizoen is voor The Gunners nog niet helemaal over, maar in het laatste thuisduel nam Arsène Wenger alvast afscheid van het publiek op emotionele wijze. In de voorbereiding op het Premier League duel met Leicester City kreeg Wenger natuurlijk de vraag of er al toekomst in beeld is, waar de oefenmeester op reageerde.

Wenger is al gebeld voor een nieuwe klus, 'meer dan ik had verwacht,' aldus de Fransman. ''Maar ik heb nog niets in overweging genomen, ik wil mijn werk hier goed doen tot de laatste dag van mijn contract.'

Een definitief afscheid van het voetbal ziet Wenger echter niet zitten, 'Ik zal zeker nog actief blijven. Mijn hersenen hebben werk nodig.' Aan welke klus de Fransman in de toekomst denkt wilde hij niet prijsgeven, ''Ik heb natuurlijk veel ervaring in het trainersvak. Ik zal blijven werken. Wat ik precies ga doen? Dat weet ik nog niet.'

